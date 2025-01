Archivio digitale dedicato a Giorgio Gaber si arricchisce di contenuti

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 25 gen. (askanews) – In occasione del compleanno dioggi 25 gennaio, il nuovoal signor G, online dal primo gennaio scorso, sidi ulteriorivolti ad ampliare la conoscenza della sua indimenticabile opera e lo studio del suo formidabile talento. Per la prima volta la Fondazionerenderà sempre disponibile un reperto unico: Le Storie del Signor G. Si tratta della ripresa video del teatro canzone voluta e realizzata danel 1991. Quattro ore di registrazioni con il meglio del repertorio die Luporini realizzate al Teatro Comunale di Pietrasanta. In quella circostanza, per la prima volta,ha pensato e impostato il suo teatro appositamente per la ripresa video affinché del Teatro Canzone potesse esistere e durare nel tempo anche una testimonianza filmata.