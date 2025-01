Welcome to Favelas | Abbiamo incontrato i rappresentanti di Elon Musk Adesso i media siamo noi

Leggi su Open.online

La nota pagina Instagramtoha annunciato di avernegli scorsi giorni alcunieuropei di. Secondo quanto reso noto dall’account dedito alla condivisione di video e foto di scene di degrado nelle città italiane e recentemente alla pubblicazione di notizie di attualità, idell’imprenditore sudafricano hanno contattato anche altre realtà simili all’estero. Tra i commenti all’annuncio spicca quello lasciato dalla pagina stessa: «You are thenow». «siete voi i», la stessa frase pubblicata dasu X in seguito alla vittoria di Donald Trump alle elezioni negli Usa dello scorso novembre. View this post on Instagram A post shared byto(@to4k)toQuesto è quanto si legge nel post ditopubblicato in collaborazione con l’account del suo fondatore Massimiliano Zossolo: «Nei giorni scorsi, alcunieuropei dihanno avuto un incontro con gli amministratori di realtà social legate al mondo dell’informazione indipendente, tra cui, per l’Italia,to