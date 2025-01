Notizie.com - Virus influenzale, numeri in aumento e picco appena raggiunto: “Siamo in ritardo, boom di contagi tra i più piccoli”

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità (Iss) è statoildelconancora inin: i consigli dell’esperto (Notizie.com)Salgono i, anche se con minore intensità, di casi di sindromi similinfluenzali nella terza settimana di questo nuovo anno. Il livello di incidenza in Italia è pari a 15 casi per mille assistiti rispetto ai 14.4 di quella precedente. Si parla poi di un totale di oltre sette milioni e mezzo di casi a partire da quando è iniziata la sorveglianza. E come riporta l’ultimo rapporto RespiVirNet che è statopubblicato e riportato poi dall’Istituto Superiore della Sanità.Giovanni Di Perri, responsabile Malattie infettive dell’ospedale Amedeo di Savoia di Torino, ha parlato a Notizie.