Laspunta.it - Velletri, il cordoglio per la scomparsa di Luciano Marchetti, nel ricordo di Salvatore Ladaga

Leggi su Laspunta.it

Con profonda commozione, il Presidente del Consiglio Comunale di, ha espresso il suoper ladi, ex collega di partito in Forza Italia e compagno di un percorso politico condiviso che ha segnato due consiliature negli scorsi anni. Una perdita che non riguarda solo l’ambito politico, ma che tocca anche il piano umano e personale, lasciando un vuoto profondo nel cuore di chi lo ha conosciuto e apprezzato.è stato un professionista stimato ed una figura di rilievo nel panorama politico veliterno, riconosciuto per il suo impegno, la sua integrità e la sua passione per la cosa pubblica.lo ricorda come un collega leale, un collega di battaglie politiche. “era una persona con cui ho condiviso fatiche, successi e progetti in un contesto istituzionale in cui ha saputo far valere le sue capacità oltre alla sua grande umanità“.