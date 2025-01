Liberoquotidiano.it - Usi lo smartphone mentre guidi? Ecco la super-telecamera: ti becca e ti rovina, come funziona

Le prime sono state accese dall'altra parte del mondo, in Australia, già nel 2019. Poi, negli anni della pandemia, hanno cominciato a utilizzarle anche nel Regno Unito e, recentemente, ne è sbucata una in via Berlinguer, ad Agliana, che è un paesotto di poco meno di 18mila abitanti in provincia di Pistoia, in Toscana. Apparentemente sembra una classicaper il controllo del traffico, epperò la tecnologia “mobile phone and seat belt detection” è qualcosa di più. È, infatti, esattamente quello che la dizione inglese indica: un dispositivo che permette il monitoraggio di ultima generazione, con tanto di intelligenza artificiale, per pizzicare i furbetti che stanno al cellulareguidano o che non si allacciano le cinture di sicurezza.un normale occhio elettronico, anche se-sofisticato: grazie a una lente ad alta definizione riesce a catturare le immagini (e persino a registrare piccoli video) dei veicolisi muovono; a questo punto intervengono gli onnipresenti (ai giorni nostri) algoritmi che, in questo caso, scansionano, analizzano e comparano le fotografie appena scattate.