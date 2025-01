Secoloditalia.it - Usa, arrestati ed espulsi oltre 500 clandestini. Spunta l’iniziativa del terzo mandato per Trump

lo aveva promesso e lo ha fatto. Le autorità americane hanno arrestato 538 immigratiin un’operazione di massa condotta ad appena tre giorni dall’inizio della presidenza di Donald. Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt.”L’amministrazioneha arrestato 538 migranti criminali illegali”, ha scritto in un messaggio pubblicato su X. Tra gliè “incluso un sospetto terrorista” scrive Leavitt. E ha aggiunto che “in, gli aerei militari hanno espulso centinaia di criminali tra i migranti illegali. La più grande operazione dione di massa della storia è in pieno svolgimento”.E’ il primo passo dell’annunciata politica che a sinistra e in Europa la stampa e la politica anti-hanno battezzato come “deportazioni”. Si tratta in realtà di “oni di massa”, in nome di una linea durissima contro l’illegalità: promessa in campagna elettorale e sulla quale gli americani si sono espressi con molta chiarezza.