.com - “Un amico vero”: è online il nuovo cortometraggio di Giuseppe de Candia

“Un”, ildide, disponibile su YouTube. Il giovane regista pugliese, già apprezzato per i suoi lavori precedenti, torna con una storia capace di affrontare con delicatezza e intensità temi universali come la paura di crescere e il coraggio necessario per affrontare il futuro.Indice“Un” – Tra nostalgia e speranzaIl successo della prima proiezioneProduzione e musicheUn invito a ritrovare se stessiDove vedere “Un”Un– Ildide“Un” – Tra nostalgia e speranzaNel“Un”,deinterpreta Dennis, un venticinquenne sopraffatto dalla solitudine e dalle responsabilità che la vita adulta comporta. La narrazione prende una piega inaspettata con la comparsa di Milo, l’immaginario della sua infanzia.