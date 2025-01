Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 24-01-2025 ore 09:10

dailynews radiogiornale da parte di Francesco Vitale in studio tra poco che vengono classificati pubblicati da sterzo gli amici del presidente John Fitzgerald Kennedy di suo fratello Robert Martin Luther King è libera americano non c’è anche che farà ricorso contro la decisione del giudice di Seattle di bloccare frizione dello ius soli in collegamento ieri con D’Agostino presidente americano avvertito che azienda internazionale produce degli Stati Uniti o pagare i dazi Trump ha definito poi un imbroglio Industrie griglia lasceremo che la gente compri le auto che vuole Monte dei Paschi di Siena potrebbe annunciare un operazione per la pulizia del locale o parziale di Mediobanca con una mossa che prenderebbe è un vero e proprio terremoto degli equilibri della spostando gli equilibri del controllo delle Generali e discrezione riferita per l’agenzia Bloomberg non è stata commentata nella MPS nella Mediobanca Ma già in mattinata prima dell’apertura di borsa te le potrei Dì qualcosa di più tra Prima dici la sua volontà di mettere fine alla guerra orribile in Ucraina mi piacerebbe incontrare Putin presto dice il presidente americano assicurato che anche chi è pronta un accordo Mosca da parte sua non si tira indietro per quello che definisce un dialogo paritario e reciprocamente rispettoso con Washington a Desio oggi da Massi i nomi dei quattro rapiti italiani che dovrebbero essere rilasciati domani al martedì è stato rimpatriato gentile attivi di sicurezza visto la sua pericolosità così piantedosi in Senato con L’opposizione che lo incalzava sui motivi della Liberazione del generale libico ricercato dall’aia in bilico destino della Santanchè di ferro e la definizione con cui esponenti di maggioranza inquadrano la situazione della ministra rinviata a giudizio che avrebbe avuto un incontro con la meloni nonostante gli incendi a Los Angeles davanti a bere al rilascio degli scherzi ferma la corsa di Vermiglio candidato ufficiale dell’Italia al miglior film internazionale vetri tabella Rossellini Soragna di conclave avanza verso la prima statuetta Emilia del Colle 13 capigliature c’è anche quella per la 52 anni d’accordo prima donna trans nominata come migliore attrice lo sport della penultima giornata del girone di Europa League la Lazio batte 10-1 Olimpico la Real Società di social più sicura che ottavi mentre laperde 1-0 Islanda contro l’altro dovrà aspettare gli spareggi stasera riparte la serie A con la bici po’ della ventunesima giornata alle 5 in campo Torino Cagliari per il tennis sinner stamattina scrivere Shelton per un posto in finale agli Australian Open ed è tutto per il momento riesco In collaborazione con Agenzia Italia Stampa