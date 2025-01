Ue Competitività e deregolamentazione | retromarcia Green Deal

Leggi su Ildenaro.it

Bruxelles, 24 gen. (askanews) – Ladeleuropeo, guidata dalla stessa presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, che lo aveva lanciato, cinque anni fa, comincerà concretamente mercoledì prossimo, con la riunione del Collegio dei commissari che varerà il ‘Competitiveness Compass’ (la Bussola della), un piano che mira a ridurre sostanzialmente gli oneri burocratici imposti alle imprese nell’Ue, del 25% per le grandi aziende, e del 35% per le Pmi. Proseguirà poi con la presentazione, a fine febbraio, di una proposta legislativa di ‘semplificazione’, chiamata ‘Omnibus’ per la revisione di una prima parte della legislazione delgià in vigore. Questo primo ‘Omnibus’, a cui seguiranno con tutta probabilità altre proposte simili, dovrebbe riguardare tre normative Ue che impongono alle imprese degli oneri burocratici per perseguire la sostenibilità ambientale.