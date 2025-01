Ilgiorno.it - Torna la pioggia nel weekend e in settimana sarà pure peggio: le previsioni del tempo in Lombardia

Milano, 24 gennaio 2025 – La giornata limpida, col cielo azzurro e il sole, non deve ingannarci. Si tratta di una tregua dalla, che tornerà nel weeekend portando anche neve sulle Alpi. Il meteo per i prossimi giorni, infatti, tornerà a essere piovoso, quanto meno nel nord Italia, mentre al Sud le temperature si attesteranno ancora sui 20-22°C. Insomma, il Paesemeteorologicamente spaccato in due, come spesso succede. Cosa succederà invece nel corso della prossimae nei giorni della merla? Secondo il sito ilmeteo.it un ciclone atlantico porterà fasi di malalternate a pause asciutte. E il mese di febbraio inizierà con un super anticiclone. InSabato 25 gennaio Domenica 26 gennaio La tendenza InPer quanto riguarda la nostra regione, la perturbazione appena transitata sullaverrà seguita da ulteriori due impulsi perturbati nei prossimi giorni; il primo, moderato, tra sabato e domenica, mentre il secondo, localmente intenso, tra lunedì e martedì, relegando la neve a quote spesso superiori ai 1200-1500 metri.