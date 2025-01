Zonawrestling.net - TNA/WWE: I Fraxiom difendono i titoli di coppia NXT ad Impact, decisivo lo zampino di Wes Lee

Come annunciato in quel di TNA Genesis, ieri notte ai campioni diNXT Nathan Frazer e Axiom hanno difeso le cinture contro i Rescalz (Zachary Wentz e Trey Miguel). Questo match entra di diritto nella storia, essendo la prima volta che un titolo WWE viene difeso all’interno di un tv show TNA. Ihanno mantenuto le cinture anche grazie ad una interferenza esterna.Lodi Wes LeeIhanno difeso idiNXT ieri notte adcontro i Rescalz. Il match è stato combattuto con gli sfidanti che sono andati vicino alla vittoria. A determinare il risultato finale l’interferenza di Wes Lee che ha distratto i Rescalz consentendo ad Axiom di connettere con uno spanish fly e a Nathan Frazier con uno splash dalla terza corda.The Rascalz andare making history! @TheTreyMiguel @ZacharyWentz @WWEFrazer @AxiomWWE WATCH #TNAon TNA+: one month FREE with code: NXTNA pic.