Si denuda davanti ai carabinieri e li aggredisce 29enne arrestato

29enne marocchino, disoccupato e senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, ha reagito con violenza durante un. Bolognatoday.it - Si denuda davanti ai carabinieri e li aggredisce: 29enne arrestato Leggi su Bolognatoday.it Serata movimentata all’interporto di Bentivoglio, dove unmarocchino, disoccupato e senza fissa dimora, è statodaicon l’accusa di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, ha reagito con violenza durante un.

Potrebbe interessarti anche:

Proiettili davanti al Comune di Solopaca: indagini in corso dei carabinieri

Tempo di lettura: < 1 minutoUna ventina di proiettili sono stati rinvenuti questa mattina alle 8:00 circa all’ingresso del comune di Solopaca. A fare la scoperta sono stati gli agenti della ...

“Ti ammazzo di botte davanti ai carabinieri”, zio picchia la nipote a Qualiano: ancora violenza sulle donne

L'aggressione, proprio alla vigilia della Festa della Donna, è scattata per una televisione contesa. Nei primi mesi del 2025, nel Napoletano, già 311 episodi denunciati e 77 persone arrestate per ...

Continui passaggi davanti alla farmacia, fermato dai carabinieri: aveva una pistola

A Casagiove (Caserta) i carabinieri hanno denunciato un 37enne di San Tammaro: è stato trovato con una pistola da softair modificata lungo le vie del centro.Continua a leggere

Ferrara, si denuda e picchia i sanitari: arrestato dai carabinieri. Cagliari: si denuda davanti ai bambini e rischia il linciaggio, arrivano i carabinieri. E' ubriaco al bar: prima si toglie i vestiti, poi aggredisce due carabinieri. Carabinieri protagonisti al “Festival dei Giovani” di Gaeta. "Sono stato aggredito con lo spray al peperoncino". Choc in centro a Moie, si denuda davanti a due ragazzine: I carabinieri a caccia dell’uomo che sabato sera ha. Ne parlano su altre fonti

Secondo abruzzolive.tv: Si denuda in spiaggia davanti a mamma e bimba, denunciato - I carabinieri di Silvi (Te) hanno denunciato un uomo del posto che si è denudato e masturbato alla presenza di una donna e della figlia minorenne. La donna e la piccola erano impegnate in una ...

Secondo irpinianews.it: Mercogliano, danneggia i cassonetti e aggredisce Carabinieri: arrestato trentenne - I Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno tratto in arresto un 30enne di origini marocchine, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di “Danneggiamento, violenza, resistenza e ...

Nota di ilrestodelcarlino.it: Carabinieri arrivano per una rissa. Giovane aggredisce un militare - All’arrivo dei carabinieri, però, il 22enne, che appariva in forte stato di agitazione, non si è affatto calmato, anzi. Li ha aggrediti, dapprima solo verbalmente, con frasi del tipo ...