Ascolti tv del 14 aprile Alberto Angela tenta l’impresa contro Ilary Blasi

contro televisivo è stato quello tra Alberto Angela, che su Rai 1 ha condotto Ulisse, il piacere della scoperta, e Ilary Blasi al timone di The Couple – Una vittoria per due su Canale 5.Lunedì 7 aprile su Rai 1 Alberto Angela con la puntata su Van Gogh era stato battuto dal debutto di Ilary Blasi. Quindi, ha cercato il riscatto del suo Ulisse, il piacere della scoperta, parlando di Londra attraverso una playlist di canzoni.Su Canale 5 nel secondo appuntamento di The Couple – Una vittoria per due, condotto da Ilary Blasi, i concorrenti, nel corso dei primi giorni trascorsi insieme, hanno iniziato a “studiarsi” e a mettere a punto strategie di gioco. Le coppie formate durante la prima puntata – Antonino e Andrea, Giorgia e Laura – hanno legato fin da subito e sembrano andare molto d’accordo. Dilei.it - Ascolti tv del 14 aprile, Alberto Angela tenta l’impresa contro Ilary Blasi Leggi su Dilei.it È iniziata una nuova settimana e il primo stelevisivo è stato quello tra, che su Rai 1 ha condotto Ulisse, il piacere della scoperta, eal timone di The Couple – Una vittoria per due su Canale 5.Lunedì 7su Rai 1con la puntata su Van Gogh era stato battuto dal debutto di. Quindi, ha cercato il riscatto del suo Ulisse, il piacere della scoperta, parlando di Londra attraverso una playlist di canzoni.Su Canale 5 nel secondo appuntamento di The Couple – Una vittoria per due, condotto da, i concorrenti, nel corso dei primi giorni trascorsi insieme, hanno iniziato a “studiarsi” e a mettere a punto strategie di gioco. Le coppie formate durante la prima puntata – Antonino e Andrea, Giorgia e Laura – hanno legato fin da subito e sembrano andare molto d’accordo.

