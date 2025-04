Leggioggi.it - Bonus psicologo, nuove graduatorie dal 15 aprile. Procedura ed erogazione somme

A partire da lunedì 152025 saranno consultabili online sul sito dell’INPS ledel, aggiornate grazie allo scorrimento reso possibile da ulteriori risorse assegnate. I beneficiari che rientrano nel contributo potranno accedere al portale per verificare l’esito della domanda, visualizzare l’importo riconosciuto e ottenere il codice univoco necessario per iniziare le sedute di psicoterapia. A comunicarlo l’Inps con il messaggio 1217 del 9, con cui vengono forniti tutti i dettagli e l’iter da seguire per verificare l’inserimento nella lista dei beneficiari e le tempistiche per utilizzare leerogate. Il Decreto 228 del 30 dicembre 2021 ha introdotto grazie all’articolo 1-quater, comma 3, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, l’ormai noto