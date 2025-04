Puntomagazine.it - “Quella sagoma di Dante. Tre donne alle prese con l’Alighieri”. Due musiciste e un’attrice raccontano Dante e la Divina Commedia

Leggi su Puntomagazine.it

Tra musica e teatro,raccontato dsue: un viaggio ironico e appassionato nellaMercoledì 16 aprile,ore 20,30, presso la Chiesa Evangelica Luterana di Napoli, via Poerio 5, andrà in scena un singolare e divertente spettacolo sue le “sue”interpretato da due. Si tratta di “di. Trecon” con Elena Buttiero e Anita Frumento (pianoforte a quattro mani) e Anna Giarrocco (attrice). Le musiche sono tratte da “La” di Cesare San Fiorenzo (1875), i testi provengono da “di” di Daria Pratesi.L’evento è inserito nella XXVI edizione dei “Concerti di Primavera” organizzati della Comunità Evangelica Luterana di Napoli con il sostegno dell’otto per mille.