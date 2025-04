Rinnovo Inzaghi tutto il mondo Inter è con lui il club lo blinda fino al 2028 Resta l’ultimo tabù da sfatare

Rinnovo Inzaghi, tutto il mondo Inter è con lui: il club lo blinda fino al 2028? Resta l'ultimo tabù da sfatare. Ecco di cosa si trattaLa Gazzetta dello Sport ripropone il tema legato al Rinnovo di contratto di Simone Inzaghi con l'Inter. La società si è sempre espressa in tal senso, facendo intendere come il prolungamento del contratto del proprio allenatore, attualmente in scadenza nel 2026, sia soltanto una formalità. L'idea comune è di continuare insieme ma, questa super stagione tra campionato, Coppa Italia e Champions League, sta inducendo il club di Viale della Liberazione a rivoluzionare le proprie idee di base, andando incontro al proprio tecnico. Così, il Rinnovo di contratto, invece che di uno, potrebbe essere allungato anche di due anni! Prima però c'è da sfatare un tabù.

