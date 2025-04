Supergirl Woman of Tomorrow è Lobo quello sul set

Supergirl: Woman of Tomorrow, è Lobo quello sul set?Il ruolo di Jason Momoa nei panni di Arthur Curry del DCEU si è concluso con l’uscita di Aquaman e il Regno Perduto alla fine del 2023, e ora per Momoa è il turno di Lobo, che porterà in vita in Supergirl: Woman of Tomorrow.Anche prima dell’uscita del sequel di Aquaman, si vociferava che Momoa avrebbe interpretato Lobo nel DCU dei DC Studios. Lo scorso dicembre James Gunn ha finalmente confermato che la star di Un film Minecraft si trasformerà nel personaggio che vedremo in azione in Supergirl: Woman of Tomorrow, in uscita la prossima estate.Le foto dal set del film hanno già rivelato un primo sguardo alla Maiden of Might di Milly Alcock. Ora, però, abbiamo quello che sembra essere uno scatto del Lobo di Jason Momoa. o un falso molto convincente. Leggi su Cinefilos.it of, èsul?Il ruolo di Jason Momoa nei panni di Arthur Curry del DCEU si è concluso con l’uscita di Aquaman e il Regno Perduto alla fine del 2023, e ora per Momoa è il turno di, che porterà in vita inof.Anche prima dell’uscita del sequel di Aquaman, si vociferava che Momoa avrebbe interpretatonel DCU dei DC Studios. Lo scorso dicembre James Gunn ha finalmente confermato che la star di Un film Minecraft si trasformerà nel personaggio che vedremo in azione inof, in uscita la prossima estate.Le foto daldel film hanno già rivelato un primo sguardo alla Maiden of Might di Milly Alcock. Ora, però, abbiamoche sembra essere uno scatto deldi Jason Momoa. o un falso molto convincente.

Potrebbe interessarti anche:

Supergirl: Woman of Tomorrow, Milly Alcock mostra le sue mosse di combattimento in un video dal set

Supergirl: Woman of Tomorrow, Milly Alcock mostra le sue mosse di combattimento in un video dal set Negli ultimi giorni sono stati diffusi diversi video e foto di Milly Alcock nei panni di ...

La prima foto di Supergirl: Woman of Tomorrow potrebbe aver confermato una location accurata presente nel fumetto!

James Gunn ha regalato ai fan un primo sguardo all’attesissimo Supergirl: Woman of Tomorrow, il nuovo capitolo del DC Universe basato sull’omonima serie a fumetti di Tom King e Bilquis Evely. ...

Jason Momoa ha completato le sue riprese di Supergirl: Woman of Tomorrow

Jason Momoa ha completato le sue riprese di Supergirl: Woman of Tomorrow Fresco fresco del grande successo al box office di Minecraft, Jason Momoa, nei panni di Lobo, ha rivelato di aver “appena ...