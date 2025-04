Gaia picchiata col bimbo in braccio e mentre era incinta i video delle violenze dell8217ex agli atti

agli atti dell'inchiesta contro l'ex di Gaia, accusato di tentato omicidio, un video che riprenderebbe violenze antecedenti l'ultimo fatto avvenuto sul Belvedere di Pozzuoli. Leggi su Fanpage.it dell'inchiesta contro l'ex di, accusato di tentato omicidio, unche riprenderebbeantecedenti l'ultimo fatto avvenuto sul Belvedere di Pozzuoli.

Gaia, 25enne picchiata a Pozzuoli: convalidato l’arresto per l’ex, resta in carcere

L'uomo, che insieme a due complici ha massacrato la ex a Pozzuoli, resta in carcere. La giovane vittima, invece, ha ricevuto il Mobile Angel, dispositivo che allerta le forze dell'ordine in caso di ...

Gaia picchiata dall'ex e la paura lui possa tornare: i carabinieri le applicano il braccialetto elettronico

Per Gaia, la 25enne di Bacoli perseguitata dal suo ex (ora in carcere per tentato omicidio) è scattata una misura di prevenzione volta a evitare nuove violenze da parte dell'uomo. I carabinieri le ...

La denuncia di Gaia picchiata dall'ex a Pozzuoli: «Appena lo liberano torna e mi ammazza»

«Picchiata dal mio ex e due amici: pensavo di non uscirne viva» dice la donna nel video pubblicato da Francesco Emilio Borrelli su Facebook

