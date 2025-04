Daredevil Rinascita cosa aspettarci dal finale di stagione di questa notte

Daredevil: Rinascita, cosa aspettarci dal finale di stagione di questa notte?Il finale della prima stagione di Daredevil: Rinascita sarà disponibile su Disney+ questa notte negli USA, domattina da noi in Italia, e se volete farvi un’idea di cosa aspettarvi senza grandi rivelazioni, qui sotto troverete un’anteprima senza spoiler. Non condivideremo dettagli importanti sull’episodio di questa settimana, ma ci saranno spoiler completi per la puntata di martedì scorso, l’episodio 8 “Isle of Joy”.La scorsa settimana, Matt Murdock ha scoperto che era stata Vanessa Fisk ad assoldare Bullseye per uccidere Foggy Nelson prima di saltare davanti al marito, il sindaco Wilson Fisk, e prendersi il proiettile di Dex nel petto. Nel frattempo, BB Urich è riuscita a convincere il capo della polizia Gallo ad aiutarla a catturare il Kingpin. Leggi su Cinefilos.it daldidi?Ildella primadisarà disponibile su Disney+negli USA, domattina da noi in Italia, e se volete farvi un’idea diaspettarvi senza grandi rivelazioni, qui sotto troverete un’anteprima senza spoiler. Non condivideremo dettagli importanti sull’episodio disettimana, ma ci saranno spoiler completi per la puntata di martedì scorso, l’episodio 8 “Isle of Joy”.La scorsa settimana, Matt Murdock ha scoperto che era stata Vanessa Fisk ad assoldare Bullseye per uccidere Foggy Nelson prima di saltare davanti al marito, il sindaco Wilson Fisk, e prendersi il proiettile di Dex nel petto. Nel frattempo, BB Urich è riuscita a convincere il capo della polizia Gallo ad aiutarla a catturare il Kingpin.

