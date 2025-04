Ucraina Witkoff Putin vuole pace duratura

Putin "vuole una pace duratura", parola di Steve Witkoff. L'inviato speciale di Donald Trump ha parlato in un'intervista rilasciata a Fox News. In cui ha spiegato ciò che è accaduto, e che potrebbe succedere, dopo l'incontro di venerdì scorso a San Pietroburgo. "Al di là del cessate il fuoco, abbiamo ottenuto una risposta, penso che

Russia-Ucraina, inviato Usa Witkoff a Mosca per colloquio su tregua con Putin, la proposta di Mosca: " Riconoscere le regioni occupate"

L'inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, è atterrato poco fa a Mosca per proseguire i colloqui su una possibile tregua con l’Ucraina. La Russia chiede di riconoscere le regioni occupate e ...

Sumy, cosa cambia ora tra Russia e Stati Uniti? Il bluff di Putin con la stretta di mano a Witkoff (prima dei missili sull'Ucraina)

C?è un?immagine che racconta l?ambiguità di questo momento geopolitico: Vladimir Putin che stringe la mano a Steve Witkoff, l?emissario di Trump, venerdì...

Putin-Witkoff, colloquio fiume su Ucraina. Ma incontro con Trump resta incognita

(Adnkronos) – Un incontro fiume durato quattro ore e mezzo e terminato alle dieci di ieri sera (ora di San Pietroburgo) quello fra l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e il presidente russo ...

