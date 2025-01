Lettera43.it - Super Bowl 2025: chi canta all’Halftime Show

Il, oltre ad essere l’evento sportivo più seguito negli Stati Uniti, rappresenta un momento iconico per il mondo dello spettacolo, grazie al suo celebre halftime. Una performance di appena venti minuti riesce a catalizzare l’attenzione di oltre cento milioni di spettatori, trasformandosi in un palcoscenico leggendario che ha ospitato alcune delle stelle più brillanti della musica contemporanea. Da Rihanna a Beyoncé, passando per Shakira, Usher, Justin Timberlake, i Coldplay, Michael Jackson e Prince, la storia di questoè costellata di nomi illustri.Il 9 febbraio, durante ilLIX che si terrà al Caesarsdome di New Orleans, sarà la volta di un altro gigante della musica: Kendrick Lamar. Ad annunciarlo è stato lo stesso rapper, che in un video pubblicato su Instagram ha dichiarato: «Mi chiamo Kendrick Lamar e mi esibirò alLIX».