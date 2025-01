Inter-news.it - Sabatini: «Inter, avrei fatto un acquisto! In un reparto serve rinforzo»

Leggi su Inter-news.it

Il mercato dell’per ora fatica a muoversi concretamente. Sandrosu Radio Sportiva vede in prospettiva un colpo da fare per la dirigenza nerazzurra.DIFESA – Sandrogiudica positivamente la squadra di Simone Inzaghi, anche se un colpo lo farebbe: «C’è poco da rinforzare all’. Devi trovarlo uno più bravo di Taremi, Arnautovic e Correa. Devi trovarlo, ma comunque non gioca titolare. Devi avere una terza punta, Thuram e Lautaro a meno di febbre giocano sempre. Devi trovare uno più forte di Barella, Mkhitaryan e Calhanoglu. Lo stesso con Dimarco e Dumfries, è impossibile. La squadra dell’è molto forte e ci sono anche le seconde linee. In difesaqualcosa, togliamo Pavard che comunque è una sicurezza. Togliamo Bastoni che è una sicurezza. De Vrij e Acerbi non sono sicuri, hanno ricadute fisiche e lì un giovane lipreso in prospettiva.