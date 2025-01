Ilrestodelcarlino.it - "Riaprite la provinciale. Domenica sarò sul ponte"

Il silenzio sul ripristino e la riapertura dalla strada108 del Pianello, chiusa da oltre tre mesi per una ‘piccola’ frana, comincia a non essere più tollerato da chi ogni giorno deve sopportare il disagio di percorsi alternativi molto più lunghi per raggiungere le località di lavoro; senza considerare, in caso d’emergenza, i maggiori rischi per le persone trasportate in ambulanza che necessitano di cure urgenti all’ospedale di Castelnovo Monti. Il problema è stato sollevato, senza alcun risultato, anche dal sindaco Ferretti del Ventasso. Interviene con determinazione, annunciando una solitaria contestazione sulPianello, Piero Ferrari di Sologno, presidente dell’impresa di costruzioni Coesa, con sede a Felina di Castelnovo Monti. "Sono trascorsi oltre tre mesi dalla chiusura della strada108 località "Pianello" – afferma Ferrari – una situazione che crea disagi agli abitanti della vallata e purtroppo ancora non si dà corso a lavori per consentire di riaprirla, anche con soluzioni provvisorie".