Questa è la verità Neonata rapita la coppia arrestata parla e il marito attacca la moglie

Leggi su Caffeinamagazine.it

Si continua are con forza in queste ore del terribile rapimento della bimba di un giorno, portata via da una clinica di Cosenza da una, Rosa Vespa e Moses Omogo Chidiebere, dopo aver finto una gravidanza e un parto. Fortunatamente le forze dell’ordine l’avevano ritrovata circa tre ore dopo essere stata sottratta dalla struttura sanitaria, quindi era stata riportata alla famiglia.Ovviamente i due sono stati arrestati e devono rispondere del reato di sequestro di persona. Si devono sottoporre all’interrogatorio di garanzia e all’udienza di convalida. Intanto, emergono però le prime dichiarazioni di entrambi rilasciate alla polizia di Cosenza. Il Corriere della Sera è riuscito a rivelare in anteprima cosa hanno detto la donna 51enne e il43enne, reclusi per il rapimento della bimba.