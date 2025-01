Quotidiano.net - Piano d'azione UE: elettricità a basso costo e stop ai combustibili fossili russi

Leggi su Quotidiano.net

La Bussola per la Competitività - a quanto si legge nel documento visionato dall'ANSA - prevede un "d'per l'energia a prezzi accessibili, attraverso una serie di misure volte a garantire che le famiglie e i clienti industriali abbiano un accesso diretto più ampio all'. Ilcontribuirà a sfruttare i vantaggi della riduzione dei prezzi derivanti dall'ulteriore integrdel mercato, ampliando l'uso di garanzie e strumenti di riduzione del rischio per facilitare la stipula di contratti di acquisto di energia a lungo termine, incentivare i clienti industriali a fornire servizi di flessibilità della domanda e a incoraggiare un'equa allocdei costi del sistema energetico attraverso tariffe dei costi del sistema energetico attraverso metodologie meglio concepite".