Ilpiacenza.it - Per gli over 65 la visita guidata alla mostra documentale "Gli esposti"

Leggi su Ilpiacenza.it

Nuovo appuntamento, in programma martedì 28 gennaio e in replica giovedì 30, riservato ai cittadini65 residenti in città. L'ufficio Attività Socioricreative del Comune di Piacenza propone unaall’Archivio di Stato“Gli”, raccoltain cui si raccontano.