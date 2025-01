Scuolalink.it - Pagamenti INPS per assegno unico, NASpI, e assegno di inclusione a gennaio 2025: date e modalità

Leggi su Scuolalink.it

L’ha reso noto il calendario deiper il mese di, con informazioni dettagliate sulledi erogazione di contributi fondamentali come l’, la, l’die altri bonus attesi da famiglie e lavoratori. Ecco tutto quello che c’è da sapere per pianificare al meglio. Pensioni e: quando arrivano iIl pagamento delle pensioni di febbraioavverrà il 1° febbraio, primo giorno bancabile del mese. Chi preferisce il ritiro in contanti dovrà seguire le indicazioni della propria banca o dell’ufficio postale di riferimento. Per quanto riguarda l’, l’procederà al pagamento intorno al 24per i beneficiari già registrati. Le nuove richieste o eventuali variazioni presentate a dicembre 2024 saranno saltra il 26 e il 27