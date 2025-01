Gqitalia.it - Oggi Sinner, agli Australian Open, si gioca la sua quinta semifinale di Slam

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.il meglio del tennis mondiale: il numero 1 al mondo Jannikincontra l'americano Ben Shelton, mentre Novak Djokovic se la sta vedendo con Alexander Zverev. E noi siamo tutti davanti alla tv, ne vale davvero la pena.Dove vedere-Shelton subito (e rivedere quando vuoi) in streaming2025Novak Djokovic e Alexander Zverev stannondo dalle 4.30 (ora italiana) di, venerdì 24 gennaio; a partire dalle 9.30 è il turno di Jannikvs Ben Shelton. Puoi seguire entrambe le partite in tv e in streaming dall'Italia: la diretta è disponibile su Eurosport (canali Sky 210 e 211), e in streaming su Discovery+, DAZN, SkyGo e Now TV.