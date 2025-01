Linkiesta.it - Mps ha lanciato un’offerta pubblica di scambio totalitaria su Mediobanca

Il Monte dei Paschi di Siena (Mps) ha annunciatodida 13,3 miliardi di euro su, una delle più importanti banche di investimento italiane. L’iniziativa è stata anticipata ieri dal sito Bloomberg e confermata oggi dal Ceo di Mps Luigi Lovaglio. Questa offerta di pubblico, chiamata in gergo “Ops” prevede che gli azionisti diricevano ventitré azioni Mps di nuova emissione per ogni dieci azioni. Questo corrisponde a un premio del 5,03 per cento rispetto al prezzo di chiusura della Borsa di ieri. Così l’istituto bancario più antico del mondo fondato nel 1472 punta a ottenere il 66,67 per cento del capitale di, concludendo l’operazione entro il terzo trimestre del 2025. Secondo Bloomberg,potrebbe opporsi a un’acquisizione ostile, valutando contromosse strategiche.