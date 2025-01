Tvplay.it - Milan, avanti tutta per Gimenez: la notizia che fa sperare i tifosi

Leggi su Tvplay.it

Iltorna all’assalto per Santiago, nella speranza di assicurarsi un nuovo bomber di razza e rilanciare le sue speranze in Serie A.Arriverà un rinforzo anche in attacco, per Sergio Conceiçao. Sembra questa la decisione definitiva presa dalper questi ultimi giorni di calciomercato. Insoddisfatto degli attaccanti attualmente a disposizione, il tecnico ex Porto si aspetta un profilo internazionale che possa dare peso al reparto avanzato rossonero. E il nome in cima alla lista di Moncada è ancora il messicano Santiagodel Feyenoord.per: lache fa. (LaPresse) TvPlay.itCon 26 gol e 8 assist nella passata stagione,si è imposto tra i centrpiù validi del panorama europeo. Anche nel 2024/25 si sta confermando su buonissimi numeri, con 7 reti già realizzate nell’Eredivisie e ben 4 in 4 partite in Champions League.