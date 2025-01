Thesocialpost.it - Migranti incatenati e deportati: le foto choc pubblicate da Donald Trump

Due decisioni nel giro di poche ore che hanno suscitato grande clamore mediatico, quelle presa da. «Come promesso, il presidentesta inviando un messaggio forte al mondo: chi entra illegalmente negli Stati Uniti andrà incontro a gravi conseguenze» ha scritto la Casa Bianca su X postando l’immagine di una fila diammanettati e in catene mentre vengono imbarcati su un aereocargo militare con la scritta in sovrimpressione «I voli di deportazione sono iniziati. Promessa fatta, promessa mantenuta».Leggi anche: Auto investe una bicicletta: morta la ciclistaImmagini che, ovviamente, hanno fatto il giro dei social, scatenando un acceso dibattito tra gli utenti. Inoltre, lo stessoha firmato la grazia per gli attivisti anti-aborto, durante un altro giro di ordini esecutivi dallo Studio Ovale.