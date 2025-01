Ilfattoquotidiano.it - “Mi dicono ‘vecchio rinco***onito, cosa aspetti a toglierti dalle pa**e?’. Morire è una scocciatura, voglio andarmene senza dolore”: lo sfogo di Corrado Augias

“Vecchio rincoglionito,palle?”. Più stakanovista di Stakhanovobblighi professionali,è di quegli anziani professionisti del mondo della tv e del giornalismo che non riesce ad andare in pensione. Per questo in tanti lo prendono in giro, più o meno bonariamente. Proprio come ricorda lui stesso in un’intervista a Repubblica per i suoi 90 anni. “Sapessimi arriva dai social o via mail?”, racconta l’ex conduttore di Telefono Giallo al suo intervistatore. E il concetto riassunto in soldoni sarebbe proprio: “Vecchio rincoglionito,palle?”.si sente “un bersaglio allo stesso tempo abbastanza visibile e molto indifeso” (anche se non è chiaro rispetto andr) anche se poi ricorda che su questa figura del vecchio gentiluomo che alla sua veneranda età è ancora lucido e cosciente, ci ha costruito la sua immagine professionale.