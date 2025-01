Lanazione.it - Lavoro, dramma Beko: un detenuto agli operai in lotta, “Restate uniti con la vostra forza”

Siena, 24 gennaio 2025 – Una lettera per esprimere solidarietà ai lavoratori dello stabilimento senese diEurope. E' quella che ha scritto Alessandro,del carcere cittadino di Santo Spirito. La missiva è stata declamata stamani, di fronte ai cancelli del sito dell'azienda, da Don Carmelo Lo Cicero, parroco della casa circondariale, che e' da settimane in prima linea sulla vertenza. "Sono uno dei tanti ingredienti finiti a bollire nel brodo di un minestrone, con una sorte un po' simile a quella che e' toccata a voi in questo triste periodo, che invece doveva coinvolgervi in quella che è stata la luminosa felicità del Natale", è l'incipit. "Mi sono sentito in dovere di essere il primo a scrivervi - continua il-, da dietro queste calorose sbarre di ferro".