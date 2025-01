Iodonna.it - L'annuncio social della regina: «Due è una coppia, tre è una benedizione»

C’è un nuovo royal baby in arrivo: laRania di Giordania sarà presto nonna per la seconda volta. Sua figlia, la principessa Iman, e il marito Jameel Thermiotis aspettano il loro primo figlio. E a dare il lietoviaè stata proprio lache ha pubblicato viala prima fotofiglia con il pancione. Rania di Giordania in rosso, la nuora Rajwa in nero: un’acta royal super chic X Leggi anche › Rania di Giordania nonna: è nata Iman, figlia dell’erede al trono Hussein eprincipessa Rajwa Rania di Giordania presto nonna bisPer la sovrana, una delle più amate nel panorama royal, si tratta del secondo nipote.