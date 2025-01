Ladispoli, la biblioteca presenta il libro "Mimì nella grotta oscura"

Leggi su Ilfaroonline.it

, 24 gennaio 2025 – L’amministrazione comunale informa che giovedì 30 Gennaio, alle ore 16:30, laospiterà lazione deldal titolo: “” di Gina Scanzani: una delicata opera che è un viaggio introspettivo ispirato dall’esperienza reale dell’autrice.Gina Scanzani attraverso una storia semplice e coinvolgente rende comprensibile il complesso tema dell’accettazione di una malattia.è un personaggio alla ricerca di se stesso, con cui molti lettori potranno identificarsi: ci insegna come di fronte alle sfide più grandi possiamo trovare la forza di andare avanti, ci mostra come spesso non abbiamo bisogno di grandi parole per affrontare le difficoltà e, a volte, una semplice storia può bastare per darci la forza di superare i nostri limiti e trovare la felicità.