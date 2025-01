Quotidiano.net - La vita non si può etichettare: Roberta Recchia presenta “Tutta la vita che resta” al Piacere della Lettura

Leggi su Quotidiano.net

Laè troppo complessa per essere racchiusa in una sola definizione, e lo stesso vale per le storie che raccontano la sua essenza., ospite del vodcast Il, ci introduce al suo romanzo d’esordio,lache(Rizzoli). All’attivo ha già quattro premi: "Di spazio nella mia stanza ce ne sarebbe, ma non avevo mai considerato di trasformarla in un luogo per accogliere i premi”.lacheè un viaggio attraverso trent’anni difamiliare, dal 1955 al 1985, che mescola diversi generi letterari: romanzo familiare, di formazione, un tocco di giallo e storie d’amore.stessa sottolinea: "È difficile mettere un’etichetta alla, e altrettanto a un romanzo che parla di”. Il romanzo si apre con Marisa, una giovane donna incinta che, contro ogni previsione e volere del fidanzato, sceglie di tenere il bambino.