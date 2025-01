Sport.quotidiano.net - La Lucchese torna a vincere: 2-1 con l’Ascoli davanti ai nuovi proprietari

Lucca, 24 gennaio 2025 – Di fronte ad Ettore Serra, emissario della Racing City Group, società italo-australiana in procinto di mettere soldi freschi nelle casse della, la formazione di Gorgone ha affrontato l’Ascol degli ex Alagna e Forte. Il tecnico rossonero schiera la stessa formazione che sabato scorso ha pareggiato contro il Rimini, con l’unico assente Quirini, passato nei giorni scorsi al Milan Futuro. I rossoneri conquistano una vittoria importante controche regala una boccata d’ossigeno ai ragazzi di Gorgone. Laparte subito bene e al 4’ fa vicina al vantaggio, Saporiti calcia dalla distanza, Livieri non trattiene sulla respinta Catenese calcia di pochissimo a lato, lamentando una trattenuta al momento del tiro. Ancora un pericolo sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Saporiti, per la testa di Catanese, che però non inquadra la porta.