Donnapop.it - La grande paura di Justine Mattera: ricatti e minacce da uno stalker «Mi diceva “so dove abiti e dove vanno i tuoi figli”»

è stata vittima di unoe, più ampiamente, di una truffa online. Cosa le è successo? Il racconto drammatico è arrivato proprio dalla diretta interessata.Ospite de La Volta Buona di Caterina Balivo, l’ex compagna di Paolo Limiti ha dichiarato di esser rimasta vittima di unoche si era finto Franco Trentalance, il noto pornodivo. Lei, in effetti, l’attore di cinema hard lo aveva incontrato diverse volte in alcuni programmi televisivi.vittima di uno: cosa è successo?Nello studio di Rai Uno,ha raccontato cosa sia successo a causa del suo: “Comincia a mandarmi questi messaggi un po’ strani dicendomi che stava preparando un film e che mi voleva con sé”. Per fortuna, avendo avuto reali contatti con il vero Trentalance, la showgirl è riuscita a parlarne con lui, venendo a capo del malinteso.