Jonas Vingegaard spiega la sua rinuncia al Giro d'Italia: "Ci avevo pensato, ma poi…"

Si era parlato della possibilità chepartecipasse al2025, ma una volta presentato il percorso è arrivata la comunicazione che il danese non sarà al via della Corsa Rosa. Il capitano della Visma Lease a Bike aveva seriamentea fare il proprio debutto nell’evento sulle strade del Bel Paese, con il chiaro obiettivo di alzare al cielo il Trofeo Senza Fine dopo aver trionfato per due volte al Tour de France (2022 e 2023), ma poi non se ne è fatto nulla.Il 28enne scalatore ha cambiato i propri piani e si concentrerà proprio sulla Grande Boucle, con l’intento di tornare a indossare la maglia gialla dopo il secondo posto dello scorso anno alle spalle dello sloveno Tadej Pogacar (era però reduce da un brutto infortunio). Il nativo di Hillerslev farà il proprio esordio stagionale alla Volta ao Algarve, che scatterà il prossimo 29 febbraio, e lo vedremo poi alla Parigi-Nizza e alla Volta Catalunya nel mese di marzo.