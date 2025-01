Ilgiorno.it - Investito a bordo strada. Un 56enne ucciso mentre prestava soccorso

Una vera tragedia dellaquella accaduta sulla provinciale 183: un carro attrezzi indi una vettura finisce in un dramma. Michele Dibiase, 56 anni, residente a Casorate Primo, è statoda un’autoa un veicolo in panne sul margine della carreggiata. L’incidente è avvenuto mercoledì pomeriggio, intorno alle 18.30, nel tratto della provinciale tra Ozzero e Gudo Visconti, sul territorio di Morimondo. Dibiase, colpito violentemente dall’auto di passaggio, ha riportato traumi gravissimi. Nonostante il trasporto d’urgenza in codice rosso al prontodell’ospedale Fornaroli di Magenta, ilè deceduto poco dopo il ricovero. Alla guida del veicolore, un uomo di 37 anni residente nella provincia di Milano, che è stato a sua volta condotto in ospedale a Rozzano per accertamenti, seppur in condizioni non gravi, ma in stato di forte shock.