I programmi in tv oggi 24 gennaio 2025: film e intrattenimento

Su Rai Uno Dalla strada al palco, su Canale 5 Io canto senior. Guida aiTv della serata del 24Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 24? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Due dalle 21.20 Sul più bello. Marta è una giovane donna con una rara malattia che la impedirà di invecchiare, ma vive intensamente e aiuta sempre gli amici. Lavora leggendo gli annunci al microfono di un supermercato, attirando richieste di appuntamenti. Prima che la malattia degeneri, desidera sentire “ti amo” dal ragazzo dei suoi sogni.