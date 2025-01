Liberoquotidiano.it - "Ho detto che sarà una figata, ma...": Sanremo 2025, il tormento di Jovanotti

Tutto pronto, o quasi, per il Festival di, il primo della nuova era targata Carlo Conti. E alla prima serata della kermesse prenderà parte un super-super-ospite, ossia Lorenzo. E proprio l'artista si è confidato a Rai Radio 2, a Non è un paese per giovani. Ai microfoni di Massimo Cervelli e Tommaso Labate, il cantante si è raccontato con la sua solita energia. E ovviamente ha parlato dell'imminente impegno a, sul quale, con ironia, ha chiosato: "Hocheuna, ma mica so secosì". Insomma, qualche dubbio per la testa. Parlando del suo rapporto con il Festival,ha condiviso alcuni ricordi personali legati alla kermesse: "Sono cresciuto conda telespettatore, ho ricordi da bambino in bianco e nero in cui facevo le pagelle e davo i voti alle canzoni.