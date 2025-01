Lopinionista.it - Giornata della memoria 2025: la programmazione su Tv2000

ROMA –e Radio inBlu2000 dedicano unaspeciale alla(27 gennaio). I programmi in onda sulle due emittenti Cei approfondiscono il tema con ospiti in studio e testimonianze. Servizi e interviste all’interno del Tg2000 e il Giornale Radio. Si parte con ‘Soul’, condotto da Monica Mondo, in onda sudomenica 26 gennaio alle ore 21.05 e lunedì 27 su Radio InBlu2000 alle 21, con ospite Gadi Luzzatto Voghera, docente di Storia degli Ebrei all’Università di Venezia e oggi direttoreFondazione Centro di Documentazione Ebraica, a Milano.Lunedì 27 a ‘Di buon mattino’, condotto da Giacomo Avanzi e Grazia Serra, a partire dalle 7.30, la storia di padre Kolbe nei racconti di don Pawel Rytel-Adrianik, direttore del Centro Heschel dell’ Università Cattolica di Lublino per le relazioni cattolico-ebraiche e di padre Taras Yeher, vicario parrocchiale Basilica Sant’Andrea delle Fratte a Roma, poi i racconti tratti dal libro ‘Il treno’ di Lorenzo Tosa e Paolo Paticchio che ripercorrono i luoghiShoah.