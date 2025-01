Liberoquotidiano.it - "Fai la terza elementare?": Montanari attacca Musk? Rovinoso autogol: un diluvio di sfottò | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Un murale cheElonha suscitato la curiosità di Tomaso. Il rettore dell'Università per stranieri di Siena ha trovato la foto in questione su X, proprio il social di Mr. Tesla. Nell'immagine si vede il miliardario mentre esibisce quel braccio teso che in molti a sinistra hanno definito un "saluto romano". Sullo stesso muro, per, c'è anche un putto che sembra urinare sullo stesso. Ebbene, il nostro caro professore si è divertito parecchio nell'ammirare l'opera dell'artista rosso. Così ha deciso di ripostarla su X, con un'aggiunta di suo pugno: "Ben fatto". Ma la trovata disi è subito trasformata in un boomerang. Alcuni utenti infatti gli rinfacciano il fatto che l'immagine postata dafosse un fotomontaggio. Al posto di Elon, ci sarebbe infatti il neo presidente degli Stati Uniti Donald Trump.