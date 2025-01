Iodonna.it - E voi, siete d'accordo con questa classifica?

Cosa succede quando la moda si unisce alla scienza? Il risultato è unadelle dieci top model più belle al mondo, stilata dal rinomato chirurgo Julian De Silva, direttore del Centre for Advanced Facial Cosmetic and Plastic Surgery di Londra. Per realizzarla, il medico si è affidato alla sezione aurea, un’antica formula greca sinonimo di perfezione estetica. Con l’aiuto della tecnologia di mappatura facciale, ha analizzato i volti delle supermodelle più iconiche, dal passato al presente, basandosi su elementi come simmetria, proporzioni e armonia. E ha stilato una graduatoria che, seppur personale, ha la pretesa di avere un minimo di scientificità, assegnando un punteggio percentuale che “misura” l’aderenza alla cosiddetta “proporzione divina”. Top model globtrotter: giro del mondo in 80 instagrammate guarda le foto Kate Moss, un’icona senza tempoAl primo posto spicca Kate Moss, un’icona globale che, a 51 anni, continua a rappresentare un ideale di bellezza intramontabile.