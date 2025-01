Linkiesta.it - È tutto un vegetale

Essere o mangiare, di Elisa TeneggiNe “La vegetariana”, tra i romanzi più conosciuti del premio Nobel per la Letteratura Han Kang (ed edito in Italia da Adelphi), la protagonista rifiuta prima tutti i cibi non vegetali, poi la nutrizione, cercando di effettuare la fotosintesi come le piante. Un piano personale con un rifiuto rivolto alla società. Un’alternativa monacale portata allo stremo che comunque non sconfessa il vivere in comune, finché non sono gli “altri” stessi che la allontanano verso il bordo, il contorno: la stessa posizione in cui, per la maggior parte del tempo, troviamo i vegetali nel piatto. Parliamo di rendere frutta e verdura protagoniste della cucina, ma forse, e questa può essere una lettura del testo di Kang, non ci siamo ancora accorti del potenziale veramente rivoluzionario che avrebbe questo gesto.