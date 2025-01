Ilrestodelcarlino.it - “È eccitante quando si arrabbia”: parole sessiste in consiglio comunale a Ferrara. M5S interroga Roccella

, 24 gennaio 2025 – Il 2 dicembre 2024 durante una seduta deldi, Francesco Rendine, consigliere del Gruppo Civica Fabbri, aveva detto che la consigliera Marzia Marchi (M5s) "è particolarmentesi". L'affermazione non era passata inosservata e aveva fatto molto discutere. Nei giorni seguenti, pur essendosi detto Rendine "costernato", Marchi e altri consiglieri dell'opposizione avevano presentato una mozione per poter discutere del "linguaggio inappropriato e discriminatorio" utilizzato in alcune occasioni nell'aula municipale. Il Movimento 5 Stellela ministraSull'episodio è tornata Stefania Ascari, deputata M5s e membro della commissione sul Femminicidio, che ha presentato un'zione alla ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia: "Un episodio vergognoso, purtroppo non isolato, che rende evidente il persistere di atteggiamenti discriminatori e sessisti persino all'interno delle sedi istituzionali, luoghi che dovrebbero essere esempio di rispetto e civiltà".