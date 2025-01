Gamerbrain.net - DOOM The Dark Ages: Uscita, Requisiti, Edizioni e Gameplay Trailer

Bethesda Softworks e id Software hanno annunciato l’di: The, oltre a svelare iPC, le, un nuovoe tanti dettagli. Il gioco sarà disponibile dal 15 Maggio 2025, incluso nel Game Pass, ma ovviamente potrà essere anche acquistato su Steam.sta tornando con TheTheè il prequel deldel 2016. Nel gioco vestirai i panni delSlayer, e ti troverai a trucidare mostri di ogni genere in una ambientazione medioevale. A seguire riportiamo le caratteristiche ufficiali condivise de Bethesda:Regna all’InfernoImpersona l’arma definitiva di dèi e re, massacrando i demoni con armi classiche come il Super Shotgun, affiancate da nuovi strumenti di distruzione come la devastante Shield Saw.Affronta le orde infernali su campi di battaglia medievali, cavalca il temibile Mecha Dragon, o domina il campo con l’imponente Atlan mech.