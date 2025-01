Sport.quotidiano.net - Divisione Regionale 2. Nubilaria e Go Basket cercano punti salvezza. Testa-coda a Guastalla

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sfidain2, dove il programma della prima giornata di ritorno è aperto dalla sfida del PalaChiarelli tra l’imbattuta Saturno(22) e il fanalino Bibbianese (2). Alle 21,15 vanno in scena 3 match: l’Aquila Luzzara (16), quarta, ospita Campagnola (12), mentre(4) e Go(6)per migliorare la loro classifica nelle gare interne con Heron Bagnolo (12) e Sant’Ilario (12, nella foto Antonio Parente). Alle 21,30 la Sampolese (16) ha l’opportunità di ripartire dopo 3 stop di fila, sfruttando al meglio la sfida in casa contro un’LG Competition (2), che arriva in Val d’Enza con una striscia negativa che dura da 8 turni. Posticipo domenicale, alle 18,15, ad alta quota: l’Icare Cavriago (16), reduce da 8 vittorie consecutive, spareggia per il secondo posto facendo visita alle Gazze Canossa (16).