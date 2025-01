Quotidiano.net - Diventare padre dopo i 50 anni: il caso di 10 vip

Esiste un’età giusta pergenitori? È un quesito che da sempre gli essere umani si pongono, con la risposta che spesso risente della sensibilità propria di ogni individuo. Certo, guardando a quanto avviene spesso nel mondo delle celebrità, la risposta potrebbe sembrare scontata: no, non esiste un’età giusta, o limite, pergenitori. Se si guarda soprattutto alla sfera dei papà, sono molti i vip che hanno avuto dei figli anche molto avanti negli. Se, come dice il National Center for Family and Marriage Research, l’età media in cui un uomo diventaè compresa tra i 27 e i 30, le celebrità spesso hanno più che raddoppiato questo range, arrivando anche a fare figli intorno agli ottanta. Ecco, dunque, 10 vip diventati padrii 50. Al Pacino,a 83Essererichiede energie e forza, motivo per cui avere figli quando si è più giovani può sicuramente avere i propri vantaggi.